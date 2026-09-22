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Царьград

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Камила Валиева рассказала о дружбе с Марком Кондратюком

Камила Валиева рассказала о дружбе с Марком Кондратюком

Русская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей дружбе с Марком Кондратюком, начавшейся на чемпионате России.

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