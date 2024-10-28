На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На Камчатке было объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что 29 октября в акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана будет сильный ветер, который достигнет 25-30 м/с, с порывами до 45-50 м/с.
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