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Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Киеву

Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Киеву

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американские сенаторы в среду, 6 декабря, заблокировали законопроект, который предусматривал выделение миллиардов долларов на новую военную помощь киевскому режиму и Израилю, а также включал помощь Индо-Тихоокеанскому региону, финансирование гуманитарной помощи в Газе, средства для решения проблем на границе и борьбы с незаконным оборотом фентанила.

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