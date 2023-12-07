Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Киеву

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американские сенаторы в среду, 6 декабря, заблокировали законопроект, который предусматривал выделение миллиардов долларов на новую военную помощь киевскому режиму и Израилю, а также включал помощь Индо-Тихоокеанскому региону, финансирование гуманитарной помощи в Газе, средства для решения проблем на границе и борьбы с незаконным оборотом фентанила.