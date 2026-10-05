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В кастрюльке

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Вместо привычных сложных эклеров: готовим ленивый заварной торт из одного коржа. Простой рецепт

Вместо привычных сложных эклеров: готовим ленивый заварной торт из одного коржа. Простой рецепт

Простой бисквитный торт со сметаной – это тот самый домашний десерт, который легко приготовить без сложных кулинарных приемов.

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