Протестующие в сербском Нови-Саде напали на съемочную группу CNN

Нападение на съемочную группу телеканала N1 (балканского отделения CNN) совершили участники беспорядков в сербском городе Нови-Сад, где начались протесты из-за гибели людей при обрушении козырька железнодорожного вокзала, 5 ноября сообщает телеканал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии