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Царьград

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НАТО во главе с адмиралом Драгоне прибыл в Киев по приглашению

НАТО во главе с адмиралом Драгоне прибыл в Киев по приглашению

Военный комитет НАТО под руководством адмирала Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитом по приглашению нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого, сообщили источники в альянсе агентству Ansa.

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