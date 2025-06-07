Пострадавший в Лисичанске от атаки дрона ВСУ находится в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Состояние мужчины, получившего ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Лисичанске Луганской Народной Республики, медики переквалифицировали со среднего на тяжелое.
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