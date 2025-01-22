Специалисты ответят на вопросы ветеранов СВО в филиале фонда «Защитники Отечества»

Бесплатную юридическую помощь по различным вопросам могут получить ветераны СВО и члены их семей. 29 января на площадке карельского филиала фонда «Защитники Отечества» в Петрозаводске состоится прием специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии