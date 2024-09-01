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Системы ПВО сбили почти 160 дронов ВСУ над территориями России

Системы ПВО сбили почти 160 дронов ВСУ над территориями России

По данным Минобороны, атаке подверглись 15 регионов страны.В ночь на 1 сентября ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территориям России.

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