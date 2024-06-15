Константин Затулин рассказал "Красной весне", что секретаря Совбеза в форуме соответствует логике ПашинянаСегодня, 15 июня, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прибудет в Швейцарию, где пройдёт "мирная конференция" по Украине.
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