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Происшествия

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В Новосибирской области полицейские провели информационно-пропагандистское мероприятие для участников дорожного движения пожилого возраста

В рамках Декады пожилого человека сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Карасукский» совместно со специалистами Молодежного центра провели информационно-пропагандистское мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности участников дорожного движения пожилого возраста.

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