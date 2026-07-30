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Первокурсников подключат к официальным чатам вузов через Max сразу после зачисления

Первокурсников подключат к официальным чатам вузов через Max сразу после зачисления

В приемную кампанию 2026 года интегрирован национальный мессенджер Max После зачисления первокурсники смогут получить доступ к официальным цифровым сервисам своих вузов: учебным чатам, каналам образовательных организаций и чат-ботам в Max.

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