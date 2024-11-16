Отец спасшего 15 бойцов ВС РФ добровольца Исламалиева рассказал о самочувствии сына

Мавлидин Исламалиев, отец добровольца из Республики Дагестан Абубакара Исламалиева, который вывел из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу 15 раненых бойцов армии России, рассказал 16 ноября «Известиям» о самочувствии сына.
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