БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Европейский союз планирует запустить программу наблюдения за Арктикой в 2027 году в рамках более широкой стратегии по укреплению региональных связей и противодействию растущим амбициям США и России.
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