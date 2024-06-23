Трамп заявил, что определился с кандидатурой на пост вице-президента

REUTERS/Tom Brenner Бывший президент США Дональд Трамп, участвующий в выборах главы государства в 2024 году, определился с кандидатурой на пост вице-президента в случае своей победы, сообщает 23 июня телеканал NBC News.
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