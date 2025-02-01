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Военное обозрение

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Пресса США: Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок, маскируя их под космические программы

Пресса США: Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок, маскируя их под космические программы

Американские СМИ считают, что Исламская Республика не отказалась от планов по созданию ядерного оружия.

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