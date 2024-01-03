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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Минаур об изменениях в игре после победы над Джоковичем: «Это идет от того, что многие в меня не верят»

На United Cup он обыграл первую ракетку мира со счетом 6:4, 6:4. – Ты показал некоторые новые элементы в твоей игре.

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