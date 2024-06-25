Лицемерное правосудие англосаксов: чёрное — это белое, и наоборот

С Ассанжем англосаксонское «правосудие» показало эталонное лицемерие. В обмен на признание себя преступником Ассанжу дали срок, который он просидел в тюрьме, не учитывая 7 лет, которые он вынужден был просидеть в посольстве Эквадора не выходя на улицу.