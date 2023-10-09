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Медсестра в Новосибирске объяснила появление фото с голой пациенткой

Медсестра в Новосибирске объяснила появление фото с голой пациенткой

Скандал разгорелся в перинатальном центре после того, как в сеть попали снимки обнажённой пациентки.В Новосибирске медсестра перинатального центра объяснила, как в сеть попали снимки, на которых была запечатлена обнажённая пациентка.

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