Медсестра в Новосибирске объяснила появление фото с голой пациенткой

Скандал разгорелся в перинатальном центре после того, как в сеть попали снимки обнажённой пациентки.В Новосибирске медсестра перинатального центра объяснила, как в сеть попали снимки, на которых была запечатлена обнажённая пациентка.
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