Минобороны рассекретило архивы о Венской операции и освобождении Вены

Минобороны России представило проект к 80-летию Венской операции. Рассекреченные архивы Центрального архива ведомства рассказывают об освобождении Вены и зверствах в Маутхаузене, представляя директивы, донесения и исторические фото.
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