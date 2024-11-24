День Гнiдностi От всей души поздравляю небратьев-шумеров с очередной годовщиной — 11-летием начала славного Эуромайдана, принесшего этому затейливому народу невиданное процветание.
В украинских соцсетях хором призывают Россию бить по Киеву
Комментарии
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Балу -
А у них точно не "День гНидности"?... А то там столько гнид развелось, что ступить некуда...
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6 час.
Игорь
Все в курсе, что сегодня в свинорейхе празднуют Голодомор? В России День Матери, а там такой вот праздник - С праздничком хохлы!
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4 час.
Часовщик
Как они кричали, бандера придёт порядок наведёт.Ну что,пришел такой порядок навёл,что и страны не стало.Вот не надо было этого ублюдка,приглашать из ада,он вас туда и затянул.
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1 час.
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