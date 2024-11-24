В украинских соцсетях хором призывают Россию бить по Киеву

Балу - А у них точно не "День гНидности"?... А то там столько гнид развелось, что ступить некуда...

Игорь Все в курсе, что сегодня в свинорейхе празднуют Голодомор? В России День Матери, а там такой вот праздник - С праздничком хохлы!