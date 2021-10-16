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Челябинские врачи призывают пенсионеров привиться от ковида

Челябинские врачи призывают пенсионеров привиться от ковида

Люди старше 60 лет – самые уязвимые пациенты. На 16 октября в статистике областного Минздрава 415 южноуральцев, получивших положительный ПЦР-тест на коронавирус и 28 умерших от ковида.

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