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В Москве в 7 раз выросло число микроквартир в аренду с 2020 года

В Москве в 7 раз выросло число микроквартир в аренду с 2020 года

Такой рост связан с действием ранее льготной ипотеки на рынке новостроек. Инвесторы, которые занимали высокую долю среди участников программы, чаще всего покупали компактное жилье, чтобы потом сдать или перепродать его Предложение малогабаритных квартир (площадью до 28 кв.

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