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Военнослужащие Серпуховского ОРТУ отработали применение средств индивидуальной защиты в ходе комплексной тренировки

Военнослужащие Серпуховского ОРТУ отработали применение средств индивидуальной защиты в ходе комплексной тренировки

В ходе тренировки военнослужащие отработали практические вопросы подготовки, обслуживания и применения средств индивидуальной защиты, порядок проверки целостности и укладки СИЗ.

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