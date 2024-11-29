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Из «Пулково» возобновят рейсы на Хайнань

Из «Пулково» возобновят рейсы на Хайнань

В 2025 году планируется запуск авиарейсов между Санкт-Петербургом и островом Хайнань (Китай).     В конце января-начале февраля 2025 года планируется запуск авиарейсов между «Пулково» (Санкт-Петербург) и островом Хайнань (Китай).

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