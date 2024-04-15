"Известия": аферисты предлагают "отказаться от спама" для доступа на "Госуслуги"

Мошенники под видом сотрудников банков предлагают человеку оформить кредитную карту на "особо выгодных условиях" и после нескольких звонков клиенту сообщают, что они могут дистанционно "подать заявление по прекращению звонков".
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