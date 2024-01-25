Депутат Свищев назвал переезд жены тренера Карпина в Эстонию личным делом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что переезд жены главного тренера "Ростова" и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарьи в Эстонию — это личное дело.
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