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Царьград

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"Народный бунт" созрел: отказники и родственники погибших готовы к восстанию

"Народный бунт" созрел: отказники и родственники погибших готовы к восстанию

Украинцы, включая офицеров ВСУ, недолюбливают Порошенко и Залужного, что делает военный переворот маловероятным.

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Комментарии
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АндрейБорков
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! Видимо кому то очень хочется убедить граждан РФ в том, что укропитеки не хотят воевать, не хотят подчиняться просроченному Зеленскому, не хотят &quot;москоляку на гиляку&quot;.... Но все это чушь, бред и дезинформация. Эти &quot;нехотящие&quot; по десятку раз в сутки, а то и более атакуют наши позиции по всей линии боевого соприкосновения, эти &quot;нехотящие&quot; стреляют и режут, насилуют и унижают наших граждан в оккупированной части Курской области, эти &quot;нехотящие&quot; направляют сотни БПЛА на объекты в Российской Федерации вплоть до Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани.... Всех этих &quot;нехотящих&quot; вместе с &quot;хотящими&quot; надо просто бомбить и жечь напалмом, при чем н выборочно и точечно, а массировано и по большим площадям поражения, превращать тот же Киев в Сталинград по состоянию на 1 января 1943 года. На этой УкРуине очень немного тех, кто может называться ЛЮДЬМИ, в подавляющем большинстве это УКРОПИТЕКИ, прямоходящие человекообразные с атрофированными мозгами деградированным мировоззрением.
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