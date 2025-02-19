АндрейБорков

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ! Видимо кому то очень хочется убедить граждан РФ в том, что укропитеки не хотят воевать, не хотят подчиняться просроченному Зеленскому, не хотят "москоляку на гиляку".... Но все это чушь, бред и дезинформация. Эти "нехотящие" по десятку раз в сутки, а то и более атакуют наши позиции по всей линии боевого соприкосновения, эти "нехотящие" стреляют и режут, насилуют и унижают наших граждан в оккупированной части Курской области, эти "нехотящие" направляют сотни БПЛА на объекты в Российской Федерации вплоть до Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани.... Всех этих "нехотящих" вместе с "хотящими" надо просто бомбить и жечь напалмом, при чем н выборочно и точечно, а массировано и по большим площадям поражения, превращать тот же Киев в Сталинград по состоянию на 1 января 1943 года. На этой УкРуине очень немного тех, кто может называться ЛЮДЬМИ, в подавляющем большинстве это УКРОПИТЕКИ, прямоходящие человекообразные с атрофированными мозгами деградированным мировоззрением.