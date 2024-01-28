В Астрахани директор фирмы полгода недоплачивал сотруднице зарплату

Сумма недоплаты превысила 130 тыс. рублей. Следственным отделом по Советскому району города Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, подозреваемого в частичной невыплате заработной платы.
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