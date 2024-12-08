Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Возможно, это поможет сторонникам здорового питания формировать свой ежедневный рацион:Вот таких макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы — 43 штукиСтручки окры (варёной или приготовленной на пару) — 43 штукиКрасная фасоль (консервированная) — 82 штуки.
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