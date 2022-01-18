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Народные Новости России

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В Молдавии обратились к «Газпрому» с просьбой помочь урегулировать газовый кризис

В Молдавии обратились к «Газпрому» с просьбой помочь урегулировать газовый кризис

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за голубое топливо, которую республика может вновь просрочить.

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