Статья Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы», опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике» 13 июня 2023 года наделала много шума, в основном в зарубежной прессе, в нашем медиапространстве эта тема не нова и давно обсуждается.
Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны
Комментарии
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Аким Воземчук
Любый действия по подготовке и развертыванию ядерной компоненты отслеживаются и нашими структурами и западными,как только появятся признаки у наших противников ,то без промедления ударить первыми.Все разговоры про ответный удар оставить как враждебные.Кто бьет первым тот имеет существенное преимущество,зачастую рещающее.Здесь рисковать недопустимо.
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