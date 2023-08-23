БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

Статья Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы», опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике» 13 июня 2023 года наделала много шума, в основном в зарубежной прессе, в нашем медиапространстве эта тема не нова и давно обсуждается.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Любый действия  по подготовке и развертыванию ядерной компоненты отслеживаются  и нашими  структурами и западными,как только появятся признаки у наших противников ,то без промедления  ударить первыми.Все разговоры про ответный удар оставить как враждебные.Кто бьет первым тот имеет существенное преимущество,зачастую рещающее.Здесь рисковать  недопустимо.
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