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Соскин: Зеленский сбежал с Украины в поисках денег для кровавой мясорубки

Соскин: Зеленский сбежал с Украины в поисках денег для кровавой мясорубки

Продолжающиеся катастрофы на Украине мало интересуют лидера страны Владимира Зеленского, который при самом удобном случае отправляется в поездку, чтобы поклянчить дополнительные деньги для продолжения кровавой мясорубки.

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