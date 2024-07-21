Продолжающиеся катастрофы на Украине мало интересуют лидера страны Владимира Зеленского, который при самом удобном случае отправляется в поездку, чтобы поклянчить дополнительные деньги для продолжения кровавой мясорубки.
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