Александр Медведев прокомментировал сроки восстановления Максима Глушенкова

Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался называть сроки восстановления травмированного форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии