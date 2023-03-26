Норвежский биатлонист Эйвинд Спораланн бесследно пропал в Лиллехаммере. Как сообщает Dagbladet, 22-летний спортсмен исчез 19 марта – незадолго до старта чемпионата Норвегии, который сейчас проходит в Алте.
Популярные статьи
- «Люблю Путина, сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о президенте РФ
- Депутат КПРФ Обухов о Fan ID: «Наблюдаем реверансы в сторону избыточного тотального контроля с элементами электронного концлагеря. Ряд чиновников не способны исполнять свои обязанности, обществу нужна консолидация»
- Губерниев о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Каждое утро поют гимн, не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита». Помогут сборной обыграть Афганистан, для этого их и брали»
Свежие комментарии