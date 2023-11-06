Этот день в авиации. 6 ноября

1922 - Первый полёт опытного экземпляра многоцелевой летающей лодки Dornier Do.J Wal. Так как производство больших самолётов в Германии после Первой мировой войны было запрещено, то Клодиус Дорнье начал производство летающей лодки Gs.
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