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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 6 ноября

Этот день в авиации. 6 ноября

1922 - Первый полёт опытного экземпляра многоцелевой летающей лодки Dornier Do.J Wal. Так как производство больших самолётов в Германии после Первой мировой войны было запрещено, то Клодиус Дорнье начал производство летающей лодки Gs.

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