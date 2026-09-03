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Забыли про возраст: 9 российских знаменитостей старше 60 лет, чей стиль и омоложение обсуждают все

Забыли про возраст: 9 российских знаменитостей старше 60 лет, чей стиль и омоложение обсуждают все

В современном шоу-бизнесе возраст давно перестал быть просто записью в паспорте. Внешний вид превратился в часть профессии, где в ход идут косметологические процедуры, продуманный гардероб, правильное освещение и жесткая личная дисциплина.

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