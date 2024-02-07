Экс-кандидат Рамасвами: Появление Байдена в «украинском» галстуке неприемлемо

Выбывший из гонки за кресло президента США политик Вивек Рамасвами, у себя в социальной сети Х написал о том, что вышедший к журналистам Джо Байден в жовто-блакитном галстуке как украинский флаг, выглядел явно неподобающе.
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