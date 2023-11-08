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  • Ира
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    благодарите  дохлого  пригожинаЗамучавшего до см...

Певцов прокомментировал новое интервью Моргенштерна* Собчак

Певцов прокомментировал новое интервью Моргенштерна* Собчак

Популярный актер и звезда сериала «Бандитский Петербург» даже не стал смотреть интервью, а попросту высказал свое мнение в целом о позиции Моргенштерна*, который покинул РФ несколько лет назад и обосновался за рубежом.

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