Певцов прокомментировал новое интервью Моргенштерна* Собчак

Популярный актер и звезда сериала «Бандитский Петербург» даже не стал смотреть интервью, а попросту высказал свое мнение в целом о позиции Моргенштерна*, который покинул РФ несколько лет назад и обосновался за рубежом.
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