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Иркутск Сегодня

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Депутаты Братска обсудили качество и безопасность патриотической работы в школах

На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам правовой и социальной защиты населения депутаты оценили организацию патриотического воспитания в 40 образовательных организациях города, — рассказали в пресс-службе Думы города.

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