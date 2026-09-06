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Армия России ударила по цехам производства украинских дронов

Армия России ударила по цехам производства украинских дронов

max.ru/Минобороны России Российские военнослужащие ударили по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ.

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