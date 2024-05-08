Госавтоинспекция Зауралья в выходные дни будет проверять водителей на трезвость

В преддверии праздничных выходных Госавтоинспекция Зауралья предупреждает водителей об усилении контроля за дорожным движением с целью выявления и пресечения случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
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