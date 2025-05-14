Не стоит путать базар с геополитикой

ЭГ

Эльшад Гасанов

за(д)пад много чего может навязать, главное это требование России, на которых она и должна настаивать. Кроме того, бандерстан надо удалить из переговоров, 1) оно фашистское государство, 2) государство управляется из вне, само ничего не решает, 3) надо требовать от неё только капитуляцию, как проигрывающая сторона. Переговоры надо вести с кодлой пиндосов, и ультиматум надо ставить им, мол или убираетесь на границы 97ого или шандарахнем, терять нечего, если не в этот раз, то обязательно в следующий раз они развалят Россию. Было бы на их стороне военное преимущество, они бы давно долбанули бы, вспомните ирак, афганистан, ливию, югославию, сирию. А так, их пока сдерживает орешник, сармат и другие.