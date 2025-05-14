Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Не стоит путать базар с геополитикой

Не стоит путать базар с геополитикой

Автор:  Алексей Белов  Если говорить о сути украинского кризиса, а конкретно о сложившейся, в том числе и «на земле», ситуации, применительно к дальнейшей судьбе украинского государства, то стоит признать, что европейским глобалистам удалось достичь главного: никто кроме России (и вроде как Китая, но это не точно) не говорит уже о первопричинах конфликта, об их устранении, и о том, что без этого невозможно решить вопрос окончательно.

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Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
за(д)пад много чего может навязать, главное это требование России, на которых она и должна настаивать. Кроме того, бандерстан надо удалить из переговоров, 1) оно фашистское государство, 2) государство управляется из вне, само ничего не решает, 3) надо требовать от неё только капитуляцию, как проигрывающая сторона. Переговоры надо вести с кодлой пиндосов, и ультиматум надо ставить им, мол или убираетесь на границы 97ого или шандарахнем, терять нечего, если не в этот раз, то обязательно в следующий раз они развалят Россию. Было бы на их стороне военное преимущество, они бы давно долбанули бы, вспомните ирак, афганистан, ливию, югославию, сирию. А так, их пока сдерживает орешник, сармат и другие.
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