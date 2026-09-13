Курс рубля после 14 сентября: рынок ждёт нового импульса, но доллар может взять паузу Елена ГалицкаяПосле заметного ослабления российской валюты в конце лета рубль входит в середину сентября в состоянии относительного равновесия.
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