Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

Найденный в море Пичугин смог заговорить через несколько часов после спасения 46-летний Михаил Пичугин, которого обнаружили в Охотском море на 67-й день дрейфа в лодке вместе с телами родственников, смог заговорить только спустя несколько часов после его спасения рыбаками с судна «Ангел».