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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Центральной группировки войск показали позиции ВСУ освобожденного города Авдеевка

Военнослужащие Центральной группировки войск показали позиции ВСУ освобожденного города Авдеевка

На улицах Авдеевки, где еще недавно шли ожесточенные бои за каждый метр земли, уже не осталось украинских националистов.

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