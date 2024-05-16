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ФСБ задержала высокопоставленного росгвардейца в Челябинске

В Челябинске задержали двух сотрудников регионального управления Росгвардии – замначальника отдела лицензионно-разрешительной работы и его подчиненного, курировавшего работу частных охранных структур, за превышение должностных полномочий.

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