Подставляйте ладошки – сегодня День собирания звезд (август, как известно, месяц особенно звездных ночей и звездопадов).
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Подставляйте ладошки – сегодня День собирания звезд (август, как известно, месяц особенно звездных ночей и звездопадов).