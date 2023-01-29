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«Реал» хочет купить Беллингема и форварда на подмену Бензема летом. За Джуда готовы отдать до 150 млн евро

Стало известно, кого «Реал» хочет подписать летом 2023 года. По данным As, мадридский клуб намерен приобрести полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема и нападающего на подмену Кариму Бензема.

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