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Энергетики предлагают переложить расходы на защиту от дронов на потребителей

Энергетики предлагают переложить расходы на защиту от дронов на потребителей

Генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке — она должна компенсировать затраты на защиту и ремонт электростанций от беспилотных атак.

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